Post met explosieven voor Clintons, Obama's en Witte Huis onderschept TTR

24 oktober 2018

15u22

Bron: AP, Belga 23 Een verdacht pakket met een mogelijk explosief dat bestemd was voor het Witte Huis, is volgens de Amerikaanse zender CNN onderschept in de basis Joint Base Bolling in Washington. Dat zei een bron bij de politie aan de zender. Het zou gaan om een gelijkaardig pakket dat eerder werd verstuurd naar de huizen van Bill en Hillary Clinton, Barack Obama en miljardair George Soros.

De verdachte pakketjes naar Obama, de Clintons en het Witte Huis werden tijdens routinecontroles door de FBI onmiddellijk geïdentificeerd als potentiële explosieven. Een woordvoerder van de Clintons benadrukt aan CNBC News dat het explosief het huis van het echtpaar gisterenavond (Amerikaanse tijd) niet bereikt heeft. De Secret Service zegt dat ook het pakket voor Obama deze ochtend (Amerikaanse tijd) tijdig onderschept kon worden door een personeelslid in Washington DC.

Een verslaggever van CNN meldt op Twitter dat het pand waar het kantoor van de Amerikaanse nieuwszender is gevestigd, het Time Warner Center, eveneens wordt ontruimd wegens een verdacht pakketje.



Een hooggeplaatste medewerker van president Donald Trump meldt volgens televisiezender MSNBC dat de dreiging “erg serieus” wordt genomen. De Secret Service is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de herkomst van de pakketjes waarbij “alle beschikbare middelen van de overheid, staat en lokale overheden benut zullen worden”.

Ander doelwit

Volgens een overheidsfunctionaris was het explosief voor de Clintons van dezelfde soort dat eerder is gevonden bij het huis van miljardair George Soros in Bedford. Dat pakketje bevatte een explosief poeder, volgens een justitiële bron. De 88-jarige Soros, die bekend staat als een tegenstander van Trump, was op dat moment niet thuis. Een speciaal team verwijderde het explosief en liet het gecontroleerd ontploffen.

Door zijn activisme en joodse achtergrond is Soros een geliefd doelwit van conservatieve en extreemrechtse groeperingen en een veelvuldig onderwerp van samenzweringstheorieën. Net zoals de Clintons woont hij in een buitenwijk in het noorden van New York. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de gebeurtenissen.