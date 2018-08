Positie Australische premier lijkt onhoudbaar: opnieuw zeggen drie ministers hun steun op KVE

23 augustus 2018

06u33

De Australische premier Malcolm Turnbull lijkt op weg te zijn naar de uitgang. Vandaag boden opnieuw een reeks ministers hun ontslag aan terwijl het Huis van Afgevaardigden zijn zittingen tot 10 september heeft geschorst. Cruciaal was onder meer de zet van 'kingmaker' Mathias Cormann, de in België geboren minister van Financiën.

Australië is momenteel in de ban van een zware machtsstrijd binnen de regerende Liberal Party, tussen premier Malcolm Turnbull en zijn ondertussen ontslagen minister van Binnenlandse Zaken Peter Dutton. De 63-jarige Turnbull overleefde dinsdag nog vrij nipt een interne stemming over het voorzitterschap van de conservatieve partij. In Australië is de voorzitter van de grootste partij meteen ook de premier.

Hoewel Turnbull zijn premierschap kon redden, waren zijn kopzorgen nog niet voorbij. De interne verdeeldheid bleek te groot en Dutton, die vlak na de stemming zijn post van binnenlandminister opgaf, kondigde gisteren aan dat hij de handdoek nog niet in de ring zou werpen.

De regeringscrisis escaleerde vanochtend verder nadat minister van Financiën en Senaatsleider voor de meerderheid Mathias Cormann, die woensdag nog zijn loyaliteit aan Turnbull bevestigde, zich samen met twee andere sleutelfiguren binnen de Liberal Party plots achter Dutton schaarde. Het drietal bood zijn ontslag aan, waarna nog een tiental andere ministers dat voorbeeld volgden. "Ik kan de realiteit niet negeren", liet Cormann optekenen. Voorlopig aanvaardde Turnbull de ontslagen nog niet.

"Het kasteel van de premier stort in"

De 47-jarige Cormann werd in Eupen geboren, migreerde in 1996 definitief naar Australië en verwierf in 2000 exclusief de Australische nationaliteit. In de Australische regeringscrisis is hij een doorslaggevend figuur. Lokale media noemden Cormann - een vertrouweling van Turnbull, maar ook goed bevriend met Dutton - al de "kingmaker" en de "enige steunpilaar" van de premier. "Zodra hij vertrekt, stort het kasteel van de premier in", zo schreef ABC News woensdag nog.

Ondertussen was vandaag een zitting van het parlement gepland. Om al te groot gezichtsverlies te vermijden, liet de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden vlak voor het vragenuur een motie stemmen die de zittingen schorst tot 10 september. Ze werd nipt goedgekeurd met 70 stemmen tegen 68.

Turnbull gaf daarna te kennen dat hij nog wacht op een petitie die door een meerderheid van de parlementsleden van de Liberal Party is onderschreven, voor hij een nieuwe partijbijeenkomst samenroept. Indien een meerderheid zijn positie als partijleider in vraag stelt, zal hij geen gooi meer doen naar het leiderschap.

Dutton heeft zich in dat geval echter nog niet van het voorzitterschap en het bijbehorende premierschap verzekerd. Huidig minister van Begroting Scott Morrison, wel nog trouw aan Turnbull, wierp zich vandaag eveneens op als vervanger van de premier. Een interne stemming zou dan de doorslag moeten geven.