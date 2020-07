Portugese tv: Politie zoekt in putten naar lichaam Maddie JdJ

11 juli 2020

01u46

Bron: AD.nl, ANP 0 De Portugese politie is op zoek gegaan naar het lichaam van het vermiste Britse meisje Maddie McCann. Dat meldt de Portugese tv-zender RTP. Er zouden zoektochten zijn uitgevoerd in putten in Vila do Bispo, op 20 minuten rijden ten westen van Praia da Luz waar het meisje (toen 3 jaar oud) in mei 2007 verdween.

De Portugese staatszender RTP zegt dat rechercheurs “fundamenteel bewijs” hebben ontdekt om aan te tonen dat de 43-jarige Duitser Christian Brückner verantwoordelijk is voor haar verdwijning. De omroep heeft hem ook in verband gebracht met een andere zaak van vermiste kinderen in het Algarve-resort Silves.

Begin juni maakte de Duitse recherche bekend dat ze Brückner hadden gearresteerd en de Duitser ervan verdenken het meisje indertijd te hebben ontvoerd en vermoord.

De Portugese politie heeft nog geen officiële reactie gegeven op het bericht van RTP over het putonderzoek.

(Water)put

Enkele weken geleden berichtte de krant Sol Sapo ook al dat de Portugese politie op verzoek van Duitse collega’s ‘inspanningen verricht’ om na te gaan of het mogelijk is dat het lichaam van Maddie in een (water)put ligt in de buurt van Brückners voormalige huurwoning op 2,5 kilometer van Praia da Luz.

Dat bericht kwam kort nadat de Spaanseforensisch expert Heriberto Janosch González meldde dat op satellietbeelden van juni 2007 - zo’n vier weken na de verdwijning van Maddie - bij enkele waterputten in de buurt van die huurwoning het witte dak te zien is van een minibus met “precies dezelfde afmetingen en kleur als de Volkswagen Westfalia van de verdachte”.

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 uit haar slaapkamer in een appartementencomplex in Praia da Luz in de Portugese Algarve, terwijl haar ouders met vrienden uit eten waren in de tapasbar van het complex.

