Portugese tankstations verplicht aangevuld tvc

13 augustus 2019

12u58

Bron: Belga 0 Portugal is vandaag gestart met de brandstofbevoorrading van de luchthaven van Lissabon en tankstations in het zuiden van het land. De socialistische regering heeft stakende brandstoftransporteurs daartoe verplicht.

De transporteurs staken om meer loon. Met als gevolg dat bijna een derde van de tankstations in het land geheel of gedeeltelijk droog staan. Gisteren besliste de regering om de transporteurs te verplichten weer aan de slag te gaan, daar waar de minimumdienstverlening niet werd verzekerd. Dat is met name het geval op de luchthaven van de hoofdstad en in de Algarve, waar heel wat Portugese en buitenlandse toeristen de vakantie doorbrengen.

De opeising van de chauffeurs betekent een zware schending van het stakingsrecht, aldus een woordvoerder van de stakende transporteurs. Een deel van het werk zal overigens worden uitgevoerd door militairen.