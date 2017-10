Portugese rechter vindt geweld tegen vrouwen gerechtvaardigd na ontrouw Karen Van Eyken

16u05

Bron: CNN, The Independent, HuffingtonPost.de 0 thinkstock Zelfs na landelijk protest blijft een rechter in Portugal zijn omstreden beslissing verdedigen. Joaquim Neto de Moura had tijdens een rechtszaak in Porto geweld tegen vrouwen gerechtvaardigd omdat het slachtoffer in kwestie ontrouw was geweest. Daarop besliste hij dat de daders - haar ex-man en een voormalige geliefde - niet naar de cel moeten.

De aanval vond in juni 2015 plaats. De man en een voormalige vriend van de vrouw spanden samen om haar een lesje te leren. Ze takelden haar toe met een hamer. Beide daders werden veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden en een fikse geldboete waarna ze in beroep gingen.

Op 11 oktober jongstleden verschenen ze voor rechter Joaquim Neto de Moura. Hij oordeelde dat "de ontrouw van het slachtoffer de eer en de waardigheid van beide mannen had aangetast". Daarvoor beriep de rechter zich naar eigen zeggen onder meer op de Bijbel. Zo ontliepen de daders hun celstraf.

De uitspraak veroorzaakte heel wat ophef in Portugal. Vrijdag verzamelden honderden mensen in Lissabon, Porto en andere steden voor een protestactie. Ze scandeerden onder meer: "Machismo is een misdaad". Ze droegen ook plakkaten met het opschrift: "In de 21ste eeuw willen we geen rechters uit de 19de eeuw".

De Portugese bisschoppenconferentie heeft aangekondigd dat het omstreden oordeel gebaseerd is op een onjuist gebruik van de Bijbel. Amnesty International vond de uitspraak van de rechter "grof en een miskenning van gendergelijkheid".

De Portugese Hoge Raad voor Justitie heeft een onderzoek ingesteld naar de rechter van de rechtbank in Porto. De kwestie zal op de volgende plenaire vergadering - wellicht op 7 november - besproken worden. Eerder luidde het nog in een mededeling dat de beslissingen van een rechter "onherroepelijk" zijn.