Portugese politie kende pedoseksuele verleden van Duitse hoofdverdachte in zaak-Maddie

19 juli 2020

15u49

Bron: Belga 2 De Portugese politie kende het pedoseksuele verleden van de 43-jarige Duitser die volgens de Duitse Justitie verantwoordelijk zou zijn voor de ontvoering van en moord op Madeleine McCann dertien jaar geleden. Dat meldde de Britse zondagskrant Sunday Mirror op gezag van gerechtelijke documenten.

De driejarige Britse peuter "Maddie" verdween op 3 mei 2007 spoorloos uit het vakantieappartement dat haar ouders in de Ocean Club in het Portugese Praia da Luz hadden gehuurd, terwijl die ouders wat verderop met Britse vrienden dineerden.

Begin juni maakte de Duitse Justitie bekend de 43-jarige Duitser Christian Brückner ervan te verdenken de toen net geen vierjarige peuter te hebben ontvoerd en omgebracht.

Politiefoto’s uit 1999

Nu heeft de Mirror naar eigen zeggen politiefoto's ontdekt waaruit blijkt dat hij lang voor de verdwijning van "Maddie" een bekende van de Portugese politie was. De foto's zijn genomen in juli 1999 in Faro, toen hij op de radar van de politie was gekomen wegens seksueel misbruik van een zesjarig meisje in 1994.

Lissabon leverde de man, toen hij 22 jaar oud was, uit aan Duitsland. Na twee jaar in de gevangenis te hebben gezeten keerde hij naar zijn stek in Portugal terug.

