Portugese politie is mogelijke medeplichtige van Christian Brückner op het spoor in zaak-Maddie McCann Joeri Vlemings

08 juni 2020

07u52

Bron: vrtnws 20 De Portugese politie is een ex-medewerker op het spoor van het vakantiedomein waar de familie McCann in 2007 verbleef toen dochtertje Maddie daar verdween. De man wordt verdacht van medeplichtigheid in de zaak-Maddie McCann. Hij had de avond voor de verdwijning van de Britse kleuter verscheidene keren contact met de Duitse hoofdverdachte Christian Brückner, meldt VRT NWS.



De speurders vermoeden dat de nieuwe verdachte heeft samengewerkt met Christian Brückner, met wie hij destijds een aantal keren contact had. Mogelijk tipte hij als werknemer in het vakantiecomplex in Praia da Luz de Duitse verdachte over een geschikt tijdstip om het appartement van de McCanns binnen te dringen. De man die de Portugese politie zoekt, is in het verleden gelinkt aan zedenfeiten met minderjarigen in de streek van de Algarve.

Op 3 mei 2007 belde een Portugees nummer tussen 19.32 en 20.02 uur met Brückner op een ander Portugees nummer, zo blijkt uit locatiegegevens. Madeleine McCann verdween die avond tussen 21.10 en 22 uur. De ouders Kate en Gerry McCann zaten toen te eten met enkele vrienden in een tapasbar op 50 meter van hun appartement. Hun kindjes, Madeleine (3) en de tweeling Sean en Amelie (1), lagen daar te slapen.

De politie kreeg inmiddels al honderden telefoontjes en mails na de oproep van afgelopen donderdag. De Duitse politie gaat ervan uit dat de toen bijna vierjarige Madeleine McCann is vermoord.

