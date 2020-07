Portugese politie heropent na 16 jaar verkrachtingszaak nadat slachtoffer Christian Brückner aanduidt als mogelijke dader MDG

22 juli 2020

12u33

Bron: Daily Mail, Sky News, The Guardian 0 De Portugese politie heropent een verkrachtingszaak na 16 jaar omdat het slachtoffer meent de dader te herinneren als Christian Brückner. De hoofdverdachte in de zaak-Maddie McCann werd eerder al veroordeeld voor een verkrachting.

De Ierse Hazel Behan verbleef in 2004 in Praia da Rocha aan de Algarve, ze was toen 20 jaar oud. De Portugese kuststad ligt op zo'n 40 kilometer van Praia da Luz, waar Madeleine McCann twee maanden eerder verdween. Een gemaskerde man betrad haar appartement tijdens de nacht via het balkon. Hij hield een mes tegen haar keel, bond de jonge vrouw vast en verkrachtte haar. Hij legde haar het zwijgen op en dreigde haar te vermoorden als ze om hulp zou schreeuwen.

Gelijkenissen

Vorige maand, toen Brückner in verband werd gebracht met de zaak-Maddie McCann, las de Ierse over de vorige veroordeling van Brückner en herkende ze gelijkenissen met wat haar overkomen was. Ze contacteerde de autoriteiten en de bal ging aan het rollen. Eerder reageerde ze in ‘The Guardian’: “Ik stond versteld toen ik las over de verkrachting van een Amerikaanse vrouw in 2005. De methode en de instrumenten die Brückner toen gebruikte, vertoonden veel gelijkenissen met wat mij was overkomen een jaar eerder.”

DNA-vernietiging

Een probleem waar de politiediensten momenteel op stoten, is de vernietiging van DNA-materiaal, wat in Portugese cases gebeurt indien er geen verdachte wordt geïdentificeerd. Politiediensten duiken momenteel in het archief en zijn op zoek naar bewijsmateriaal om de zaak te koppelen aan de Duitser. Een bron vertelde aan Sky News dat het onderzoek lopende is: “Speurders zijn op zoek naar nieuw bewijs en het onderzoek is opnieuw geopend.”

Jonge Brückner

Onderzoekers hadden beelden van een jonge Christian Brückner uit 1999, vijf jaar voor de aanval op Behan, toen politiediensten hem arresteerden en nadien uitleverden aan Duitsland in een zaak rond seksuele misdrijven waar kinderen bij waren betrokken. De Portugese politie had namelijk weet van het pedoseksuele verleden van de Duitse hoofdverdachte.

Ook indien de politie sluitend bewijs vindt tegen Brückner, ziet het ernaar uit dat de zaak al verjaard zal zijn, aangezien er in Portugal een termijn van 15 jaar op staat.

Lees ook:

“Ik heb een vreselijke klus”: Christian Brückner, hoofdverdachte in de zaak-Maddie McCann (+)

PORTRET. Pedofiel, verkrachter, inbreker: het criminele levenspad van de moordverdachte in de zaak-Maddie(+)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.