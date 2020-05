Portugese kustgemeente wil alle 200.000 inwoners gratis laten testen op antilichamen Joeri Vlemings

22 mei 2020

13u48

Bron: Reuters 0 Het Portugese Cascais, zo’n 30 kilometer ten westen van Lissabon, is de eerste gemeente in het land die alle 200.000 inwoners wil testen op antilichamen tegen het nieuwe coronavirus. De test kost vijf euro en het is de overheid die betaalt. Bedoeling is om de zomer zo normaal mogelijk te laten verlopen voor de burgers.

Cascais is een populaire badplaats aan de Portugese kust, niet ver van Lissabon. Het is bekend voor zijn stranden en golfterreinen. De gemeente wil al haar burgers laten testen op antistoffen tegen het coronavirus. Na 24 uur weten de bewoners of ze Covid-19 gehad hebben. Cascais wil 5.000 tests per dag uitvoeren. De kustplaats werkt daarvoor samen met farmabedrijf Roche. De prijs van de test bedraagt vijf euro maar burgers moeten die niet zelf betalen.

Portugal telt tot nu toe officieel bijna 30.000 besmettingen en 1.277 doden. Net als ons land ging Portugal half maart in lockdown. Intussen heeft het al heel wat coronamaatregelen versoepeld.

De test toont aan of je Covid-19 hebt gehad of niet, maar geeft geen uitsluitsel over immuniteit tegen het virus.

Meer over Cascais

Covid-19

Lissabon

Portugal

Roche

politiek