Portugese gynaecoloog geschorst nadat kind zonder gezicht wordt geboren KVDS

25 oktober 2019

15u43

Bron: BBC, AFP, Público 1 Buitenland In Portugal is ophef ontstaan nadat een vrouw er beviel van een baby zonder gezicht. Toen kleine Rodrigo begin deze maand ter wereld kwam, bleek hij tot grote ontsteltenis van zijn ouders een deel van zijn schedel te missen en geen ogen en neus te hebben. Zijn moeder had nochtans tot vier keer toe een echo laten nemen toen ze zwanger was. Maar haar gynaecoloog had telkens alle bezorgdheid dat er mogelijk iets mis was, weggewuifd. De man is geschorst.

Het was op 7 oktober dat Rodrigo ter wereld kwam, in het São Bernardo-ziekenhuis in Setúbal. Dat ligt zo’n 40 kilometer ten zuidoosten van Lissabon. Zijn moeder was tijdens haar zwangerschap patiënt bij dokter Arthur Carvalho en had bij hem ook haar echo’s laten nemen. Op geen enkel moment had hij zich volgens haar zorgen gemaakt over de gezondheid van de baby.

Echo

Toen ze op zes maanden voor een meer gedetailleerd echo een ander ziekenhuis had opgezocht en daar geopperd werd dat er mogelijk iets mis was, wuifde Carvalho dat weg. Aan een lokaal medium vertelde de moeder dat de arts haar verteld had dat sommige delen van het gezichtje van een baby soms niet te zien zijn op echo’s, omdat ze tegen de buik van de moeder aangedrukt zitten.



Toen de jongen uiteindelijk ter wereld kwam en misvormd bleek, kregen de ouders ook te horen dat hij maar enkele uren zou leven. Bijna drie weken later is hij er echter nog altijd. Hij wordt verzorgd in het ziekenhuis. Zijn ouders hebben intussen een klacht wegens nalatigheid ingediend bij het gerecht. De Portugese Orde der Geneesheren heeft de man intussen ook geschorst. (lees hieronder verder)

Toen het nieuws bekend raakte in Portugal, ontstond een golf van verontwaardiging. En al snel bleek dat er nog meer klachten waren over dokter Carvalho. In totaal zouden er zeker zes zijn en ze zouden teruggaan tot 2013. Enkele van de ouders deden ook hun verhaal in Portugese media.

Zo vertelde de moeder van Luana (8) aan Pùblico hoe haar dochter was geboren zonder kin, met vergroeide teentjes en met haar beentjes achterstevoren. Ze bleek ook ernstige hersenschade te hebben. En de moeder van Diana vertelde aan Correio da Manhã dat haar dochtertje twee rectums en twee vagina’s had toen ze in 2016 ter wereld kwam. Allebei hadden ze echo’s laten nemen bij dokter Carvalho en telkens had hij gezegd dat de meisjes “perfect gezond” waren.

Vragen

Het schandaal heeft intussen ook vragen doen rijzen over de werking van het gezondheidssysteem in Portugal. De Portugese Orde der Geneesheren gaf al een persconferentie waarin ze liet weten dat ze meteen contact heeft opgenomen met de betrokken arts en dat die akkoord was om zijn beroep niet meer uit te oefenen terwijl het onderzoek aan de gang was. Dat onderzoek moet onder meer bepalen of de echo op het juiste moment werd uitgevoerd en op de juiste manier.

Intussen heeft de Orde hem ook officieel geschorst voor een periode van zes maanden. “Er zijn sterk aanwijzingen dat de dokter nalatig is geweest”, klonk het daarbij. “Dit kan tot een sanctie leiden.”