Portugese brandstoftransporteurs weer aan het werk na staking

18 april 2019

12u12

Bron: Belga

De staking van de brandstoftransporteurs in Portugal, die begin deze week uitbrak en ook brandstoftekorten veroorzaakte, is vandaag afgelopen. De vakbonden en de directie zijn via bemiddeling van de overheid tot een akkoord gekomen, meldt minister van Infrastructuur Pedro Nuno Santos.