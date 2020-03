Portugal roept noodtoestand uit IB

19 maart 2020

02u10

Bron: Belga 4 Portugal heeft gisterenavond de noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan de regering de bewegingsvrijheid beperken om de verspreiding van het coronavirus in dit land met 10 miljoen inwoners te beteugelen.

"Ik heb zojuist de noodtoestand uitgeroepen. Een uitzonderlijke beslissing in een uitzonderlijke periode", zei de Portugese conservatieve president Marcelo Rebelo de Sousa tijdens een toespraak op televisie.

"Het gaat niet om een onderbreking van de democratie. Maar het is de democratie die probeert een onherstelbare onderbreking in het leven van mensen te voorkomen", zei hij om de sinds de komst van de democratie in het land in 1974 nooit eerder geziene maatregel te rechtvaardigen.

De regering zal concrete maatregelen nemen, waaronder beperkingen op het vrije verkeer. Ze worden donderdag na de wekelijkse kabinetsvergadering bekendgemaakt. Premier Antonio Costa verzekerde aan het einde van een buitengewone ministerraad dat er "geen avondklok" zou worden ingevoerd.

Twee doden

Bij de coronapandemie vielen in Portugal al twee doden, waarvan één gisteren. Er zijn 642 bevestigde gevallen. De noodtoestand kan slechts voor 15 dagen verlengd worden verklaard, maar Costa waarschuwde dat die maanden zou kunnen duren.

Gisteren was de stad Ovar, in het centrum van het land, de eerste stad die afgesloten werd van de buitenwereld. Deze gemeente van zo'n 55.000 inwoners telde dinsdagavond een dertigtal bevestigde gevallen en meer dan 440 mensen onder toezicht. "We worden geconfronteerd met een groot aantal bevestigde gevallen op een relatief klein gebied", zegt Marta Temido, minister van Volksgezondheid.

De regering, die vrijdag de alarmtoestand had afgekondigd, heeft al een reeks maatregelen aangekondigd om de Covid-19-epidemie onder controle te houden, zoals de sluiting van scholen en de grenzen met Spanje voor toeristen.