Portugal regulariseert mensen zonder papieren tijdens coronapandemie

30 maart 2020

19u43

Bron: Belga 0 Zolang de noodtoestand duurt om de coronacrisis te bestrijden, hebben immigranten in Portugal die hun regularisatie afwachten en asielaanvragers dezelfde rechten als andere burgers. Het gaat dan vooral om toegang tot de gezondheidszorg.

"Het gaat niet om een automatische regularisatie", zei de Dienst voor buitenlanders en grenzen SEF vandaag. De behandeling van dossiers zou begin juli moeten hernomen worden.

De grenspolitie zei niet hoeveel mensen vallen onder de maatregel, die afgelopen vrijdag in werking trad. De beslissing werd maandag verwelkomd door de Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa Dunja Mijatovic. "Het is een goede manier om kwetsbare personen te beschermen", zei ze op Twitter. "In crisistijden moet een solidaire samenleving de toegang van migranten tot gezondheid, stabiliteit, werk en huisvesting garanderen," zei de Portugese minister van Binnenlandse Zaken, Eduardo Cabrita.



Portugal kondigde op 18 maart de noodtoestand af, zodat de socialistische regering inperkingsmaatregelen kon nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Woensdag zal die normaal gezien met twee weken verlengd worden.

Er vielen al 140 doden in het Zuid-Europese land, en er zijn 6.400 bevestigde besmettingen met het virus.

