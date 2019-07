Portugal klaagt 89 Hells Angels - waaronder een Belg - aan na raid op restaurant in Lissabon kv

11 juli 2019

20u32

Bron: Reuters, Ministerio Publico Portugal 0 De Portugese autoriteiten klagen 89 leden van de motorbende Hells Angels aan voor hun betrokkenheid bij georganiseerde misdaad, poging tot moord, overval en drugssmokkel. Dat deelt het kabinet van de openbare aanklager vandaag mee.

Volgens de openbare aanklager pleegden de Hells Angels in maart 2018 gewapend met messen, bijlen en wapenstokken een raid op restaurant ‘Prior Velho’ in Loures, een gemeente in de buurt van Lissabon. Een 20-tal Hells Angels raakte daar slaags met leden van ‘Red & Gold’. Die zouden banden hebben met motorclub ‘Bandidos’, de aartsvijanden van de Hells Angels. De Hells Angels probeerden er vier mensen om het leven te brengen. Andere aanwezigen raakten gewond. Het restaurant werd tijdens de aanval compleet vernield. De inval gebeurde in het kader van een bendeoorlog over de controle over illegale wapen- en drugshandel.

De aanklachten zijn het resultaat van een langdurig onderzoek waarbij al tientallen Hells Angels in Portugal en in het buitenland werden gearresteerd. Vorige maand werd een Belgische Hells Angel opgepakt in de Algarve wegens zijn vermoedelijke betrokkenheid bij de raid. Hij wordt verdacht van poging tot moord.

Van de 89 verdachten zitten er 37 in voorhechtenis, vijf zitten thuis onder elektronisch toezicht en twee van hen zitten in Duitsland in de cel, waar ze wachten op uitlevering aan Portugal. De bikers worden ook aangeklaagd voor afpersing en illegaal wapenbezit.

De Hells Angels Motorcycle Club werd in 1948 opgericht in de Verenigde Staten en heeft afdelingen over de hele wereld, waaronder in Portugal sinds 2002.