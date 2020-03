Portugal boekt eerste begrotingsoverschot sinds Anjerrevolutie JG

25 maart 2020

15u36

Bron: Belga 0 Portugal heeft in 2019 een begrotingsoverschot geboekt ter grootte van 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het gaat om een historisch cijfer voor het land dat een zware afslankingskuur onderging om de financiële crisis te boven te geraken. Voor het eerst sinds de Anjerrevolutie en de terugkeer naar de democratie in 1974 geeft de Portugese regering minder uit dan er binnenkomt.

Het cijfer komt van het Portugese statistiekinstituut Ine. Met 0,2 procent ligt het overschot hoger dan wat de socialistische minderheidsregering verwachtte. De ploeg van premier Antonio Costa ging uit van een tekort van 0,1 procent.

Voor 2020 verwachtte de regering tot nu toe een overschot van 0,2 procent. Maar dat cijfer neemt de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die de regering neemt niet in rekening. In volle financiële crisis was er in 2010 nog een tekort van 11,4 procent.

Portugal sloot 2019 af met een schuldgraad van 114,9 procent van het bbp, na 117,7 procent in 2018.

De socialistische minderheidsregering raakte in het najaar herkozen. Premier Costa voerde campagne met de economische resultaten van zijn regering. De voorgaande rechtse regering voerde zware bezuinigingen door in ruil voor de financiële redding door EU en IMF.