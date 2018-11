PORTRET. Stijve ‘ijskoningin’ Theresa May graaft zich bij crises in TT

15 november 2018

14u13

Bron: ANP 0 “Een verdomd moeilijke vrouw”, noemde een Britse conservatief de huidige premier Theresa May eens, en die omschrijving draagt ze sindsdien als geuzennaam. De 62-jarige tweede vrouwelijke premier van Groot-Brittannië staat bekend als rigide en inflexibel. Zelf omschrijft ze zich liever als een paar stabiele handen die het land door de moeilijke brexitperiode kunnen leiden.

De jonge Theresa Brasier, zoals haar meisjesnaam luidt, had naar verluidt ambities om de eerste vrouwelijke premier van het land te worden. Ze zou er flink de pest over in hebben gehad dat Margaret Thatcher haar voor was.

May werd na een studie geografie en een tijd bij de Bank of England in 1997 parlementslid en werd al gauw lid van het schaduwkabinet. Toch kwam haar benoeming tot minister van Binnenlandse Zaken toen de Conservatieven in 2010 weer aan de macht kwamen, voor velen als een verrassing.



Tijdens de campagne voor het brexitreferendum verklaarde May weliswaar dat ze in de Europese Unie wilde blijven, maar ze voerde er amper campagne voor. Daarmee hield ze de zogeheten brexiteers te vriend, wat beloond werd met het premierschap na het vertrek van David Cameron.

Schoenen, kleding en koken

May laat nooit het achterste van haar tong zien en praat zelden over haar persoonlijk leven. In interviews zijn er drie privé-onderwerpen waarover ze wil praten: schoenen, kleding en koken. “Ze is een beetje een ijskoningin en doet niet aan small talk - nooit”, omschreef de voormalige vicepremier Nick Clegg haar.

Tijdens politieke crisis had ze als minister van Binnenlandse Zaken de neiging weg te duiken. “Ze verstopt zich als dingen fout gaan. Geen interviews, geen quotes, niets om de mensen gerust te stellen of ze zelfs maar te herinneren dat ze bestaat”, zei haar politieke concurrent uit het schaduwkabinet van Labour, Yvette Cooper. “Ze is niet flexibel in crises en zet haar hakken in het zand.”

Uitgekookt

May staat er ook om bekend dat ze een uitgekookte politica is. Zo zou ze tijdens het zwaarbevochten Chequersoverleg over de brexit op een schaal in de hal kaartjes van een taxibedrijf hebben gelegd voor de regeringsleden die wilden opstappen. Het leverde haar een kabinetsakkoord op.

May is getrouwd met Philip May, aan wie ze tijdens haar studie in Oxford zou zijn voorgesteld door de latere Pakistaanse premier Benazir Bhutto. Ze hebben geen kinderen, waarover May wel eens haar spijt heeft uitgesproken.