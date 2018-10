Portret met twee gezichten: Mohammed bin Salman, kroonprins van Saudi-Arabië De man die vrouwen liet autorijden maar tegenstanders laat vierendelen Luc Beernaert

22 oktober 2018

13u00

Bron: Washington Post, Elsevier, Trouw, BBC, The Atlantic 1 Mohammed bin Salman (33). Nooit gladgeschoren maar altijd een keffiyeh – noem het vooral geen keukenhanddoek - op zijn hoofd. Mohammed is sinds juni vorig jaar de nieuwe kroonprins van Saudi-Arabië. Steenrijk en ongenaakbaar. ‘MbS’ voor de vrienden. Sinds de verdwijning van journalist en voormalige vertrouweling Jamal Khashoggi, die in het Arabische consulaat in Turkije werd gedood, zijn alle ogen op Bin Salman gericht. De kans is immers gering dat MbS hier géén hand in had. Maar wie is die man eigenlijk, feitelijk?

Hij is de lievelingszoon van zijn vader, de 82-jarige Saudische koning Salman. Enkel zijn moeder durft de kroonprins tegen te spreken. Mohammed houdt van videogames en crossen met dure wagens door de woestijn. Hij liet vrouwen toe met de auto te rijden en naar voetbalwedstrijden te kijken. Hij is getrouwd met zijn nicht, heeft vier kinderen en kocht voor 390 miljoen euro een schilderij van Leonardo Da Vinci: een portret van Jezus Christus.

Veel is niet bekend over ‘MbS’, maar dat hij twee gezichten heeft, daarover bestaat weinig twijfel. Is hij een echte hervormer, die de radicale islam en de corruptie in zijn land bestrijdt, de conservatieve oliesjeiks aan de kant schuift en zowel Israël als de Amerikaanse president Donald Trump te vriend houdt? Of is hij een gewetenloze dictator op weg naar een absolute monarchie, een messenslijper die een kritische stem laat vierendelen met een zaag?

