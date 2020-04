Exclusief voor abonnees Portret. Hoe was de levensstijl van Boris Johnson (55), nu op intensieve zorgen met corona? “Hij is niet iemand met veel aandacht voor zijn gezondheid” Luc Beernaert

07 april 2020

16u52 8 De met Covid-19 besmette Britse premier Boris Johnson (55) is gisteren overgebracht naar intensieve zorgen, waar hij zuurstof krijgt toegediend. Zijn toestand is stabiel maar zijn zwangere verloofde Carrie Symonds (32), zelf herstellend van corona, maakt zich ernstige zorgen. De regeringsleider die een maand geleden nog onbezorgd verklaarde dat hij coronapatiënten de hand had geschud, ziet ziekte als een teken van zwakte. Hoe gezond of ongezond leefde de Britse premier de voorbije jaren?

Al tien dagen had Johnson koorts toen hij zich afgelopen zondag in het ziekenhuis liet opnemen. Daar ging zijn toestand snel achteruit en maandagavond werd hij overgebracht naar de afdeling intensieve zorgen. Volgens de woordvoerder van Downing Street 10 is Johnson bij bewustzijn en is zijn overbrenging naar intensieve “een voorzorgsmaatregel voor het geval hij beademd moet worden om zijn herstel te vergemakkelijken.” Maar hoe was het met de gezondheid, de levensstijl en de conditie van Boris gesteld voor hij besmet raakte?

Roken, drugs en overgewicht

Rokers lopen meer risico ernstig ziek te worden door het longvirus dan niet-rokers, maar Johnson rookt niet. Zeven jaar geleden bekende hij dat hij bij de geboorte van een van zijn vijf kinderen een sigaar opstak om dat te vieren. Johnsons grote politieke held is de sigaarrokende, bonkige Winston Churchill.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over Boris Johnson

gezondheid