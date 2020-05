Exclusief voor abonnees

PORTRET. Gek of geniaal: is Elon Musk de nieuwe Mozes die ons naar het land van melk en honing leidt, of een ordinaire koopman in de tempel?

Sander Van Den Broecke

27 mei 2020

18u29

Dat Elon Musk (48), de man die vanavond de eerste commerciële vlucht de ruimte in schiet, geen gewone is, daarover bestaat nul discussie. Maar of hij nu gek, geniaal, allebei of net geen van beide is, daarover lopen de meningen uiteen. Voor sommigen is hij de Mozes die ons naar het nieuwe land van melk en honing Mars zal leiden, voor anderen een ordinaire koopman in de tempel. God weet wie gelijk heeft.