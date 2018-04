Porsche-manager opgepakt in Duitsland

avh

20 april 2018

14u07

Bron: Belga

2

Een manager bij de Duitse sportwagenbouwer Porsche, dochterbedrijf van Volkswagen, is gisteren in voorlopige hechtenis genomen in Duitsland in het kader van de huiszoekingen in het dossier rond de sjoemelsoftware van Volkswagen. Dat is vandaag vernomen bij het parket en bij de autobouwer.