Pornoster verhoord in zaak tegen Trumps advocaat: "Waarheid zal aan het licht komen"

16 april 2018

23u55

Bron: Reuters, The New York Post 0 Pornoactrice Stormy Daniels is in New York onder massale belangstelling naar het gerechtsgebouw getrokken voor een verhoor. Bij haar aankomst struikelde ze onder het oog van tientallen fotografen en viel bijna op de stoep. Het verhoor kwam er na een FBI-inval bij Michael Cohen, de persoonlijke advocaat van president Donald Trump.

Bij de inval was de FBI op zoek naar informatie over een aantal zaken, waaronder een betaling van 90.000 dollar aan de pornoactrice, die in het echte leven Stephanie Clifford heet. Cohen zou vlak voor de verkiezingen van 2016 de Amerikaanse pornoactrice Stormy Daniels 130.000 dollar zwijggeld betaald hebben. De vrouw beweerde in 2006 een keer seks te hebben gehad met Trump, toen diens vrouw Melania net was bevallen van hun zoon Barron.

De pornoster struikelde bij haar aankomst aan het gerechtsgebouw en viel bijna op de stoep, tussen een menigte verslaggevers en cameraploegen. Na haar verhoor stond ze samen met haar advocaat Michael Avenatti de pers te woord. "Jarenlang heeft Cohen als Trumps persoonlijke 'fixer' zich gedragen alsof hij boven de wet staat", zei Clifford. "Maar ik zal niet rusten vooraleer de waarheid en de feiten aan het licht komen."

De advocaten van Cohen proberen op alle mogelijke manieren te verhinderen dat de duizenden documenten die tijdens de FBI-inval werden meegenomen, onderzocht kunnen worden. Het strafrechtelijk onderzoek naar Cohen loopt al maanden, maar kwam sinds de inval in zijn huis en kantoor in een stroomversnelling.

Dat is ook slecht nieuws voor Trump zelf. Hij noemde de huiszoeking bij zijn advocaat 'schandalig' en sprak van 'een inbraak', ook al hadden de rechercheurs een huiszoekingsbevel op zak. De president zette Cohen jarenlang in tegen zijn politieke tegenstanders, zakenvijanden en te nieuwsgierige journalisten.