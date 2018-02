Pornoster Stormy Daniels zal binnenkort boekje opendoen over affaire met Trump kv

15 februari 2018

05u46

Bron: AP, CNN 0 Aangezien Donald Trumps persoonlijke advocaat Michael Cohen gisteren zelf heeft bekendgemaakt dat hij zwijggeld betaalde aan pornoster Stormy Daniels, heeft hij zelf de overeenkomst verbroken en moet Daniels niet langer zwijgen over wat er zich tussen haar en Donald Trump heeft afgespeeld in 2006 en de daaropvolgende jaren. Dat zegt Gina Rodriguez, de advocate van Stormy Daniels, in het echte leven gekend als Stephanie Clifford.

“De overeenkomst is verbroken en Stormy gaat haar verhaal vertellen,” vertelde Rodriguez woensdag aan Associated Press.

Affaire

Verwacht wordt dat Daniels details zal geven over wat er zich in 2006 afspeelde in een hotelkamer in Lake Tahoe, Nevada tussen haarzelf en Donald Trump. Zij was er aanwezig om tijdens een golftornooi een pornobedrijf te promoten.

In de daaropvolgende jaren beweerde Daniels/Clifford dat zij en Trump toen seks hadden gehad en in de daaropvolgende jaren een vriendschap onderhielden. Via haar advocaten ontkende ze echter dat er sprake was van een affaire. Via zijn advocaat Michael Cohen ontkent Trump ook de wilde nacht in het golfresort.

Kiescampagne

Clifford deed haar verhaal voor de eerste keer in 2011 aan showbizzwebsite The Dirty, die het verhaal publiceerde en vervolgens weer offline haalde, nadat er gedreigd werd met een rechtszaak, zo beweert Nik Richie die site opstartte.

Cliffords verhaal kwam echter weer bovendrijven in 2016, een maand voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Zwijggeld

In januari berichtte The Wall Street Journal dat een bedrijf uit Delaware dat werd opgericht door Cohen, in 2016 130.000 dollar had overgemaakt aan Clifford, opdat ze zou zwijgen over de affaire.

Michael Cohen bevestigde dinsdag aan The New York Times en Buzzfeed News dat hij in vlak voor de verkiezingen in 2016 130.000 dollar uit eigen zak betaalde aan Stormy Daniels. “Noch de Trump Organization, noch de Trumpcampagne waren betrokken partij bij de transactie met mevrouw Clifford en geen van beide betaalden me de betaling terug, direct noch indirect", zei Michael Cohen in de verklaring. "De betaling aan mevrouw Clifford was wettelijk en was geen campagnebijdrage of een campagnekost van enige partij."