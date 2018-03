Pornoster Stormy Daniels wil Trump zwijggeld terugbetalen zodat ze haar verhaal kan brengen kv

12 maart 2018

18u21

Bron: NY Times, BBC 4 Stormy Daniels, de pornoactrice die in 2006 een affaire zou gehad hebben met Donald Trump, wil de 130.000 dollar zwijggeld die ze kreeg van Trumps persoonlijke advocaat terugbetalen om in ruil vrijuit te mogen spreken over haar relatie met de vastgoedmagnaat.

Stormy Daniels - echte naam Stephanie Clifford - kreeg in 2016 130.000 dollar van Trumps persoonlijke advocaat Michael Cohen om haar het zwijgen op te leggen over haar relatie met Donald Trump nadat ze hem in 2006 had leren kennen in een golfresort.

Rekening naar keuze

Cliffords advocaat Michael Avenatti stuurde vandaag een brief naar Cohen waarin hij stelde dat Clifford tegen vrijdag het bedrag zou terugstorten op een rekening naar keuze van Trump. In de brief, waarvan de New York Times een kopie kreeg, geeft Avenatti Cohen tot dinsdagmiddag de tijd om een antwoord te formuleren.

Zodra Clifford het geld waarover werd gesproken in de oorspronkelijke zwijgovereenkomst terugstort, zou haar zwijgplicht “nietig verklaard” worden, schrijft Avenatti. De pornoactrice zou dan toestemming krijgen om “(a) openlijk en vrij te spreken over haar voormalige relatie met de president en de pogingen om haar het zwijgen op te leggen en (b) alle sms’jes, foto’s en video’s die betrekking hebben op de president te gebruiken en te publiceren, allemaal zonder vrees voor retributie of aansprakelijkheid voor schade”.

Zoals we altijd hebben gezegd, gaat dit om een zoektocht naar de waarheid en de mogelijkheid voor mevrouw Clifford om het Amerikaanse volk te vertellen wat er echt gebeurd is. Michael Avenatti, advocaat Stephanie Clifford/ Stormy Daniels

Daarnaast eisen Clifford en haar advocaat ook dat noch Trump, noch de vennootschap die Cohen gebruikte om Clifford te betalen, zou proberen om de uitzending te verhinderen van een interview dat Clifford vorige week gaf voor het CBS-programma '60 Minutes’'

“Zoals we altijd hebben gezegd, gaat dit om een zoektocht naar de waarheid en de mogelijkheid voor mevrouw Clifford om het Amerikaanse volk te vertellen wat er echt gebeurd is, zodat ze het voor zichzelf kunnen uitmaken”, aldus Avenatti in een verklaring. “Ons aanbod bewijst dit”.

Als Cohen, en zijn cliënt Donald Trump, het voorstel afslaan, kan dat beschouwd worden als een nieuwe poging om Clifford te doen zwijgen over de affaire.

Lastig parket

Het aanbod brengt Cohen, die ontkent dat Trump ooit een affaire had met Clifford, in een moeilijke positie. Als hij instemt met de voorwaarden van Avenatti, dan kan Clifford haar boekje opendoen over de seksrelatie die ze zou gehad hebben met Trump, kort nadat zijn vrouw Melania beviel van hun zoon. Daarnaast kan ze ook meer vertellen over de pogingen om haar het zwijgen op te leggen.

Als Cohen, en zijn cliënt Donald Trump, het voorstel afslaan, kan dat beschouwd worden als een nieuwe poging om Clifford te doen zwijgen over de affaire.

Avenatti’s voorstel vereist handtekeningen van “alle betrokken partijen”, waaronder dus ook die van de president.

Contactverbod

Vorige week sleepte Clifford Trump al voor de rechter omdat ze van de zwijgovereenkomst af wil. Aangezien Trump het zwijgcontract nooit zelf heeft ondertekend, is er geen sprake van een geldige overeenkomst, klonk het toen in het kamp van Stormy Daniels. Eind februari verkreeg Trumps advocaat Michael Cohen via een arbitrageprocedure ook een contactverbod voor Clifford dat haar verbiedt om “vertrouwelijke informatie” over hun vermeende affaire prijs te geven. Haar advocaat Michael Avenatti liet echter verstaan dat ze zich door dat contactverbod niet laten afschrikken en noemde het “belachelijk”. “Hoe kan je iets winnen wanneer de andere partij niet eens is uitgenodigd?”, zei hij toen.