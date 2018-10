Pornoster Stormy Daniels opent onder grote belangstelling erotische beurs in Berlijn HR

11 oktober 2018

13u38

Bron: Berliner Morgenpost, Berliner Kurier 0 De organisatoren van de eroticabeurs Venus in Berlijn haalden voor de opening de grootste naam uit de sector naar hun rode loper. Pornoster Stormy Daniels, die beweert dat ze een seksuele relatie had met de Amerikaanse president Donald Trump.

De actrice liet zich fotograferen tussen enkele schaarsgeklede dames. Zelf droeg ze een gestreept jurkje. "Daniels is al meer dan 16 jaar een topper in Amerika", vertelt een woordvoerder van de beurs. "En momenteel is ze de bekendste pornoster ter wereld. Daar willen wij mee van profiteren."

Begin deze maand verschenen de memoires van de actrice. Het boek ‘Full Disclosure’ schetst hoe Stephanie Clifford, zoals haar echte naam is, na een jeugd vol armoede, verwaarlozing en misbruik begon te strippen, toen ze nog op de middelbare school zat. En hoe ze in de porno-industrie rolde, waar ze een gelauwerd actrice en regisseur werd.

De vrouw verklaarde in 2011 in een interview al dat ze in 2006 een affaire had met Trump. In ruil voor seks zou hij haar een appartement hebben beloofd. In het verkiezingsjaar 2016 zou de pornoactrice 130.000 dollar hebben gekregen om haar mond te houden over de verhouding.