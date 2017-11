Pornoster onthult hoe het écht is om seks te hebben voor de camera Koen Van De Sype

Bron: news.com.au 0 Instagram Madison op de set van een van de producties waarin ze meespeelt. Rommelig en pijnlijk: zo omschrijft de Australische Madison Missina (35) haar werk op de sets van de pornofilms waarmee ze een ster werd. Wie dacht dat de professionele acteurs met al hun ervaring elke keer genoten van de meest verbluffende vrijpartijen, is eraan voor de moeite. “De slechtste seks die ik ooit had, was op een pornoset”, klinkt het vlakaf.

Madison wist al vrij snel dat ze in de seksindustrie aan het werk wilde. Na 18 jaar heeft ze al zowat alles gezien en gedaan, van massagesalons tot bordelen en privé-escortes. Sinds 5 jaar is daar ook het filmen van porno bij. Ze was al te zien in meer dan 200 producties en filmde in een jaar tijd zelfs eens 55 scènes. Maar het blijkt niet al goud wat blinkt. Meer nog, er is eigenlijk niets sexy aan.

“Het is vrij klinisch”, getuigt ze. “Het ontbreekt op de set eigenlijk aan alles wat goede seks goed maakt. Er wordt veel gepraat, zodat we voor elke scène de beste hoek en look hebben. We beginnen vaak met foto’s, zodat we de scènes al eens kunnen inoefenen. Dan bekijken we ook hoe we best veranderen van positie voor een volgend standje en dat kan bij tijden erg acrobatisch zijn. Verder is het vooral rommelig en bij tijden erg pijnlijk.” (lees hieronder verder)

Dat laatste is voor een groot deel te wijten aan haar mannelijke sekspartners, zeker als ze pas beginnen in de industrie. “Voor de camera doen we doorgaans niet de normale standjes. Vaak raken die jongens daarbij je baarmoeder of eierstokken en dat doet vreselijk veel pijn. Het is zelfs al gebeurd dat er een cyste op een eierstok barstte tijdens het filmen. Vreselijk.”

Volgens Madison wordt er doorgaans niet gestopt met filmen tussen de scènes, tenzij de mannelijke partner de “aandacht” even laat verslappen. “Dat gebeurt de hele tijd”, zegt ze. “Ik hoor vaak van mannen die me als escorte inhuren dat ze hopen dat ze even goed zullen zijn als de mannen in de pornofilms waarin ik meespeel. Maar die gebruiken allemaal Viagra.” (lees hieronder verder)

Haar beroep maakte haar erg succesvol, maar op privévlak wil het minder goed lukken voor Madison. “Mannen met wie ik op date ga, zien me vaal als een trofee omdat ik een pornoster ben. Vaak zijn ze erg aangetrokken door mijn carrière en dat is een probleem voor me. Maar mijn werk zelf vind ik nog altijd geweldig. Het is een groot avontuur. Erg opwindend!”

