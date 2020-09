Pornoster krijgt bakken kritiek nadat ze foto deelt met zwangere buik en zegt dat ze goede mama zal zijn KVDS

13 september 2020

18u49 3 De Amerikaanse pornoster Lena ‘The Plug’ Nersesian (29) krijgt de wind van voren op sociale media sinds ze bekendmaakte dat ze zwanger is. Toen ze deze week een foto van zichzelf met haar zwangere buik en haar man Adam deelde en erbij schreef dat ze “de coolste ouders ter wereld” zouden zijn, liet de kritiek opnieuw niet lang op zich wachten.

“Arm kind”, klonk het meermaals in de commentaren. “Ik zou vragen om in een andere baarmoeder gestopt te worden als dit mijn ouders waren” en “Ik bid voor dat kind. Het gaat gepest worden.”

Seksindustrie

Nersesian – die 3,5 miljoen volgers heeft op Instagram en 1,6 miljoen op YouTube – liet daarop verstaan dat mensen die in de seksindustrie werken ook goede ouders kunnen zijn.





In een video op haar YouTube-kanaal vertelde ze aan het begin van haar zwangerschap al dat ze het niet eerlijk vindt dat ze weggezet wordt als een slechte moeder omdat ze seks heeft met haar vriend, dat filmt en daarna verkoopt. “Waarom zou ik een minder goede moeder zijn omdat ik datgene doe dat me zwanger gemaakt heeft”, klinkt het schamper. “Ik denk dat er heel wat geweldige moeders zijn die de kost verdienen in de seksindustrie.”

Ze beseft evenwel dat ze de mening van heel wat mensen niet zal veranderen. “Ik denk dat het geen zin heeft om erover door te gaan. Ze zullen niet van idee veranderen. Het kan me eigenlijk ook niet schelen. Ik weet zeker dat ik een goede moeder zal zijn”, zegt ze nog.

