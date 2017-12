Pornoster (23) sterft enkele dagen nadat ze weigert te filmen met man die ook in homofilms speelt en daarvoor bakken kritiek krijgt Koen Van De Sype

09u18

Bron: Buzzfeed, The Blast, Daily Mirror 2 Twitter Een bekende Canadese pornoster is dood teruggevonden in Californië. August Ames (23) kreeg de afgelopen dagen heel Twitter over zich heen nadat ze geweigerd had om een film te draaien met een man die ook in homofilms bleek te hebben gespeeld. Over haar doodsoorzaak is niets bekend, maar volgens vrienden zou ze al een tijdje gekampt hebben met een depressie.

Ames – die genomineerd was in de categorie beste vrouwelijke performer voor de AVN Awards 2018, zeg maar de Oscars van de porno – had zondag een opmerkelijk bericht gepost op Twitter. “Aan de (vrouwelijke) performer die mij vervangt voor @EroticaXNews morgen: je filmt met een kerel die ook al homoporno heeft gedaan, het is maar dat je het weet. Kan het agenten dan echt niets schelen wie ze vertegenwoordigen? #ladirect Ik maak mijn huiswerk voor mijn lichaam.”

Miljoen volgers

Daarop kreeg Ames – die sinds 2013 in meer dan 270 pornofilms optrad en een miljoen volgers heeft op Instagram – een gigantische lading kritiek over zich heen, van Twitteraars die dat een homofobe uitspraak vonden. Ze verdedigde zich en zei dat ze gewoon zelf wilde beslissen over met wie ze seks had: “het is mijn lichaam, mijn keuze”. “Ik hoef me voor niets te verontschuldigen. Ik moet me toch niet verontschuldigen omdat ik maatregelen neem om mijn lichaam te beschermen? Mijn bedoelingen waren niet slecht. Ik hou van de homogemeenschap!” (lees hieronder verder)

Instagram

whichever (lady) performer is replacing me tomorrow for @EroticaXNews , you’re shooting with a guy who has shot gay porn, just to let cha know. BS is all I can say🤷🏽‍♀️ Do agents really not care about who they’re representing? #ladirect I do my homework for my body🤓✏️🔍 August Ames(@ AugustAmesxxx) link

Ze kreeg tegelijk veel steun van andere performers en fans. “We hebben al allebei heel wat rollen afgeslagen omdat we onze tegenspelers niet vertrouwden. Zelfs als ze veilig testen, kunnen ze nog besmet zijn door wat ze in hun privéleven doen”, aldus Noelle Easton. En: “Iedereen mist hier het punt dat NIEMAND het recht heeft om je te zeggen met wie je seks moet hebben”, aldus Eva Lovia.

Lijkschouwer

Dinsdag werd Ames dood teruggevonden. De lijkschouwer van het Ventura County Medical Examiner’s Office bevestigde haar overlijden, maar wilde niets kwijt over de doodsoorzaak. Vrienden van de vrouw vertelden aan Amerikaanse media dat ze wel al lange tijd met een depressie kampte. The Blast citeerde bronnen bij de politie die verklaard zouden hebben dat er geen kwaad opzet in het spel was. (lees hieronder verder)

Twitter

Instagram

De echtgenoot van Ames – van wie de echte naam Mercedes Grabowski was – omschrijft haar als “de liefste persoon die ik ooit ontmoet heb”. “Ze was mijn alles”, aldus Kevin Moore bij AVN. Hij vroeg ook om de nodige privacy. Ook heel wat collega’s van de vrouw hebben al hun medeleven geuit. “Je was er altijd voor me als ik triest was en ik zal je altijd graag zien. Het spijt me dat ik niet meer heb gedaan om je te proberen helpen. RIP Auggie”, schreef performer Kissa Sins.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op de website www.zelfmoord1813.be