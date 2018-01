Pornosites massaal bezocht vanuit Brits parlement EB

Bron: ANP 2 AFP Sinds de verkiezingen in juni vorig jaar zijn vanuit het Britse parlement 24.500 pogingen gedaan om pornosites te bezoeken. Sinds de verkiezingen in juni vorig jaar zijn vanuit het Britse parlement 24.500 pogingen gedaan om pornosites te bezoeken. Uit officiële gegevens blijkt dat parlementariërs, leden van het Hogerhuis en medewerkers dagelijks gemiddeld 160 keer porno aanklikken.

De cijfers tonen een piek in september, toen in één maand bijna duizend keer geprobeerd werd naar porno te kijken. Volgens woordvoerders van het parlement is in de meerderheid van die gevallen niet bewust naar dergelijke sites geklikt.

Geblokkeerd

De computernetwerken van Westminster blokkeren alle pornosites, maar registreren wel de pogingen. Het aantal keren dat vorig jaar werd geklikt op links naar porno steekt nog schril af bij voorgaande jaren, meldt de krant The Guardian. Een jaar eerder blokkeerden de netwerken 113.000 pogingen en in 2015 werden 213.000 vergeefse clicks geregistreerd.

Westminster telt 8500 computers en apparaten die gebruik maken van het wifinetwerk in de gebouwen.