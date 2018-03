Pornoactrice Stormy Daniels wil zwijggeld terugbetalen zodat ze vrijuit over haar relatie met Trump kan spreken Redactie

13 maart 2018

02u15

Bron: AD, Huffington Post, CNN 0 Pornoactrice Stormy Daniels, die beweert seks te hebben gehad met president Donald Trump, is bereid de afkoopsom van 130.000 dollar terug te betalen als ze in ruil daarvoor openheid van zaken mag geven over haar vermeende relatie met de president.

Stormy Daniels, wier echte naam Stephanie Clifford is, kreeg het geld in 2016 als onderdeel van een overeenkomst met de advocaat van Trump, vlak voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. In ruil daarvoor zou ze haar mond houden over haar ontmoetingen met Trump.

In de brief wordt gezegd dat de geheimhoudingsovereenkomst als 'nietig' kan worden beschouwd, zodra ze het geld heeft teruggegeven aan de betreffende advocaat Michael Cohen. Die dreigt met een rechtszaak als de pornoster haar mond open doet.

"Geheimhoudingsovereenkomst juridisch ongeldig"

Vorige week diende Clifford al een zaak in bij de rechtbank van Los Angeles, in een poging de overeenkomst ongeldig te verklaren. Ze beweert dat die juridisch ongeldig is, omdat deze alleen werd ondertekend door de advocaat, en niet door Trump zelf. Trump's advocaat Cohen heeft steeds gezegd dat hij het bedrag op eigen initiatief heeft betaald, en dat Trump er niet van op de hoogte was.

Clifford beweert dat ze een affaire met Trump had vlak na de geboorte van Barron, de nu elfjarige zoon die hij heeft met zijn vrouw Melania. Trump heeft dat steeds ontkend.

Advocaat Cohen en het Witte Huis reageerden niet op een verzoek om commentaar van het Amerikaanse persbureau AP.