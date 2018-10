Pornoactrice Stormy Daniels verliest lasterzaak over beschuldigende tweet van Trump IB

16 oktober 2018

02u41

Bron: ANP 0 Pornoactrice Stormy Daniels heeft een nederlaag moeten incasseren in haar juridische strijd met de Amerikaanse president Donald Trump. Een rechter bepaalde dat een tweet van Trump waarin hij haar beschuldigt van oplichting onder de vrijheid van meningsuiting valt en dus geen laster is, zoals de advocaat van Stormy Daniels beweerde.

Daniels zei dat ze in 2011 bedreigd was door een man, die haar zou hebben gemaand op te houden te zeggen dat ze een affaire met Trump had. Hij zou haar gedreigd hebben iets aan te doen wanneer ze daar niet mee ophield. In april verspreidde ze een compositietekening van de vermeende aanvaller.

"Verzinsel"

Volgens Trump heeft Daniels alles verzonnen. "Een tekening jaren later van een niet bestaande man. Een oplichterstruc om de fake news media te bespelen. (En dat weten ze!)", schreef de president op Twitter. De tweet was voor Daniels reden om naar de rechter te stappen. Ze vindt dat ze als leugenaar wordt weggezet.

Daniels moet nu de proceskosten betalen. Haar advocaat heeft al laten weten in beroep te gaan. Er loopt ook nog een andere zaak over de rechtsgeldigheid van een geheimhoudingsverklaring over haar affaire met Trump.