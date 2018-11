Porno kijken in Amerikaanse Starbucks binnenkort verleden tijd Redactie

29 november 2018

20u55

Bron: AD 1 Porno kijken in de Starbucks kun je in de nabije toekomst vergeten. De Amerikaanse koffieketen is momenteel een blokkade aan het testen om pornostreams in de winkels onmogelijk te maken.

Daardoor zou het onmogelijk worden om pornografische content te bekijken op de wifi-hotspots van de koffiegigant. Dat is in principe al verboden, maar een blokkade was er nog niet. “We hebben een oplossing bedacht om het filteren van die content mogelijk te maken.’’

De blokkade is waarschijnlijk komend jaar al van kracht. Het besluit van Starbucks komt deels door de druk van organisaties die de internetveiligheid proberen te verbeteren. Door de anonimiteit van de wifi-hotspots kunnen “veroordeelde kinderpornokijkers gewoon bij de Starbucks naar kinderporno kijken”, aldus de organisatie. Het is onduidelijk of dat ook daadwerkelijk gebeurt, maar Starbucks wil porno kijken hoe dan ook onmogelijk maken.

Voorlopig zou de blokkade enkel in de Amerikaanse vestigingen gelden.

