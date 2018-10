Populisme wint aan populariteit in Duitsland TTR

01 oktober 2018

12u34

Bron: Belga 0 Steeds meer Duitsers zijn gewonnen voor populisme en zijn ontgoocheld in de democratie. Dat blijkt vandaag uit een onderzoek, uitgevoerd tussen mei en juni door de Duitse enquêteur Infratest dimap bij 3.427 Duitsers op vraag van de Bertelsmann Foundation.

De ondervraagden kregen statements voorgelegd waarop ze moesten zeggen of ze akkoord waren of niet. Eén daarvan was: "Ik ben tevreden met het functioneren van de democratie". Zo'n 59 procent van de respondenten zei het volledig of enigszins eens te zijn met dat statement. Dat is negen procent minder dan de 68 procent die hetzelfde zei bij de ondervraging vorig jaar.

Het aantal mensen in het politieke centrum dat populistische standpunten had aangenomen, steeg van één op de negen ondervraagden vorig jaar naar één op de acht. Volgens de onderzoekers is iemand een populist als hij akkoord gaat met acht statements over het functioneren van een staat en een maatschappij. Het gaat over statements als "politieke partijen willen alleen maar stemmen en zijn niet geïnteresseerd in de meningen van mensen" en "wat politici een 'compromis' noemen, is in werkelijkheid niets meer dan een verloochening van hun eigen ideeën".

Van de 3.427 Duitsers die deelnamen aan de ondervraging, stelden 2.322 dat ze stemmers zijn, terwijl 1.105 zeiden niet te gaan stemmen. De groep was zo geselecteerd dat ze representatief was voor het Duitse electoraat in 2017.

De Bertelsmann Foundation is verbonden met de Duitse Bertelsmann-mediagroep.

