Populariteit van Franse president Macron en premier Philippe zakt naar dieptepunt jv

27 februari 2018

08u44

Bron: belga 1 De populariteit van de Franse president Emmanuel Macron en zijn premier Edouard Philippe is naar een dieptepunt gezakt sinds zij in mei 2017 in functie zijn getreden, zo heeft nieuwszender BFMTV bericht op gezag van een peiling voor enkele Franse media.

In een maand tijd is de populariteit van de sociaalliberale president met zes procentpunt naar 43 procent gezakt. Sinds december verloor hij elf procentpunt, en hij zit één procentpunt onder zijn vorige laagste score, met name 44 procent in september/oktober.

Macron sleept zijn premier Philippe mee in zijn val. Die verliest zeven procentpunt aan populariteit om eveneens op 43 procent te stranden.

De peiling van Odoxa verliep op 21 en 22 februari via het internet. De gestratificeerde steekproef omvatte 973 mensen van minstens achttien jaar. De foutmarge bedraagt 1,4 tot 3,1 procentpunt.