Populariteit van Braziliaanse president Bolsonaro daalt IB

13 mei 2020

01u06

Bron: Belga 0 Het percentage Brazilianen dat de manier afkeurt waarop president Jair Bolsonaro het land bestuurt, is de voorbije maanden aanzienlijk gestegen, namelijk van 47 procent in januari naar 55,4 procent nu. Dat blijkt uit een peiling die vandaag werd gepubliceerd.

Volgens de peiling van het MDA-instituut keurt slechts 39 procent van de ondervraagden het beleid van de extreemrechtse Bolsonaro goed, tegenover 48 procent in januari. De regering krijgt van 43,4 procent van de respondenten een "slecht tot zeer slecht" rapport. Vijf maanden geleden was dat nog 31 procent.

Daar tegenover staat dat 32 procent het beleid als "goed of uitstekend" evalueert, tegenover 34,5 procent voordien. Dat wijst erop dat de harde kern van voorstanders relatief ongewijzigd blijft.

Tot slot geeft 51,7 procent goede punten voor de manier waarop de overheid de pandemie aanpakt. Zo'n 42,3 procent van de ondervraagden is een tegenovergestelde mening toegedaan en 6 procent is onbeslist.

Coronavirus

Terwijl het coronavirus zich in Brazilië met grote snelheid verspreidt en inmiddels al meer dan 11.500 doden eiste, blijft Bolsonaro de lockdownmaatregelen die de gouverneurs van de meeste staten implementeerden, in twijfel trekken.

Zelf geeft hij voorrang aan de economie en de terugkeer naar de werkvloer. Uit de peiling blijft echter dat 67,3 procent van de Brazilianen achter de lockdown staat.