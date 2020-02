Populariteit Trump stijgt op het juiste moment, kans vergroot dat hij wordt herverkozen KVE

23 februari 2020

18u37

Bron: CNN, The Guardian 12 De populariteit van Donald Trump gaat in stijgende lijn en dit op een belangrijk moment in het verkiezingsjaar. Volgens kenners vergroot dit zijn kansen om een tweede termijn binnen te halen.

Terwijl Bernie Sanders zijn leidende positie als meest kansrijke uitdager van Donald Trump flink heeft versterkt met een klinkende overwinning in Nevada, loont het de moeite om eens een blik te werpen op de populariteit van de huidige president.

Uit een poll van onderzoeksbureau Gallup blijkt dat Trump een ‘approval rating’ heeft van 49 procent, terwijl 48 procent zijn beleid niet steunt. Het is de eerste keer sinds zijn aantreden in januari 2017 dat de huidige president meer steun krijgt dan afkeuring.



De populariteit van Trump is aan een gestage klim begonnen sinds de start van de impeachment-saga in september. Begin februari kwam de procedure ten einde toen de senaat tegen de afzetting van de president stemde.



Volgens Harry Enten, politiek analist bij CNN, gaat de approval rating van Trump op het juiste moment de hoogte in. “Presidenten die op dit moment van het verkiezingsjaar een approval rating hebben tussen ongeveer 46 en 54 procent, moeten rekening houden met een nek-aan-nekrace met de uitdager”, weet Enten. “Presidenten met een approval rating van 45 procent of lager verliezen meestal”, legt hij uit.



“Indien dit patroon zich doorzet, kan de approval rating van Trump voldoende blijven stijgen om van hem de favoriet te maken.”



Uit een enquête van CBS News zondag blijkt dat 65 procent van de Amerikanen denkt dat Trump herverkozen zal worden in een spannende race tegen de uiteindelijke Democratische kandidaat.

