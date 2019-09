Populariteit Trump daalt terwijl Amerikanen vrezen voor recessie en hogere prijzen KVDS

10 september 2019

17u08 0 De populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump gaat achteruit, terwijl een meerderheid van de Amerikanen vreest voor een recessie en de gevolgen van de handelsoorlog met China. Dat blijkt uit een poll van de Amerikaanse krant The Washington Post en ABC News

Waar 44 procent van de stemgerechtigde Amerikanen in juni nog vond dat Trump zijn werk goed deed, is dat nu nog maar 38 procent (ongeveer evenveel als in april, toen was dat 39 procent). 56 procent staat niet achter zijn beleid.

China

Trump krijgt ook minder goede cijfers voor zijn economisch beleid: die gaan van 51 procent in juli naar 46 procent nu. 47 procent (een meerderheid) vindt dat zijn economisch beleid slecht is. In het bijzonder zijn aanpak van de handelsonderhandelingen met China kan niet op applaus rekenen: 56 procent keurt die af, terwijl amper 35 procent die goedkeurt.





De economie was in juli overigens het enige beleidsonderdeel waar Trump boven de helft scoorde. Meer dan de helft was het toen niet eens met zijn migratieaanpak, zijn gezondheidsbeleid, zijn aanpak van het wapengeweld en de klimaatverandering.

Opmerkelijk: een meerderheid (56 procent) van de Amerikanen beoordeelt de economie nu wel nog als “uitmuntend” of “goed”. Dat is anderzijds een stuk minder dan in november vorig jaar, toen nog 65 procent van de Amerikanen tevreden was over de economie.

Recessie

Volgens de poll verwachten 6 op de 10 Amerikanen dat er een recessie op komst is in het komende jaar en dat de handelsoorlog met China negatieve gevolgen zal hebben in de vorm van hogere prijzen voor de Amerikaanse consument. 43 procent vindt dat het beleid van Trump de kans op een recessie vergroot heeft, tegenover 16 procent die vindt dat zijn beleid de kans op een recessie verkleinde. 34 procent vindt dat het beleid van Trump geen verschil heeft gemaakt. (lees hieronder verder)

Ter vergelijking: in de herfst van 2007 – net voor het begin van de toenmalige recessie – vreesde 69 procent van de Amerikanen voor een recessie.

De dalende populariteit van Trump in een periode dat gevreesd wordt voor een recessie hoeft niet te verbazen, aangezien een sterke Amerikaanse economie een van de centrale argumenten van Trump is in zijn campagne om herkozen te raken in 2020.