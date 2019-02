Populariteit Macron weer op niveau van vóór protest gele hesjes KVDS

05 februari 2019

22u00

Bron: Paris Match, Le Figaro 0 De populariteit van de Franse president Emmanuel Macron zit opnieuw in de lift. Nadat ze zakte tot een historisch dieptepunt, is ze weer gestegen tot het niveau van vóór het protest van de gele hesjes. Dat blijkt uit een peiling van Ifop-Fiducial in opdracht van Paris Match en Sud Radio.

De populariteit van Macron was gedaald tot het niveau van de onpopulaire François Hollande op hetzelfde punt in zijn presidentschap, maar hij is nu bezig aan een remonte. Nadat hij in januari al 5 procent steeg in de peilingen, heeft hij daar in februari nog 6 procent aan toegevoegd.

Gele hesjes

Daarmee staat nu 34 procent van de Fransen weer achter de president. Dat is iets meer dan in oktober, toen de beweging van de gele hesjes nog niet van zich had laten horen.





Het valt nog af te wachten of de stijging in de populariteit van Macron structureel is of alleen maar duurt voor de periode dat het ‘nationaal debat’ bezig is. Dat debat startte half januari en moet het ongenoegen van de burgerbeweging rond de ‘gele hesjes’ kanaliseren. Burgers kunnen voorstellen formuleren over thema’s als belastingen, ecologische transitie, democratie, migratie en organisatie van de staat. Daaruit moeten concrete beslissingen volgen.

