Populariteit Macron piekt dankzij aanpak coronavirus kv

21 maart 2020

00u48

Bron: Reuters 0 De populariteit van de Franse president Emmanuel Macron was de voorbije twee jaren nooit zo hoog. Dat blijkt uit een opiniepeiling die vrijdag werd gepubliceerd. Macron krijgt veel vertrouwen voor zijn aanpak van de coronavirus-crisis.

Zo’n 51 procent van de Fransen “hebben vertrouwen” in Macron, zo blijkt uit een interactieve poll voor de televisiezender LCI. Dat is een stijging met dertien procent ten opzichte van vorige maand en de hoogste score sinds januari 2018.

“Er is maar zelden zo'n verandering gezien”, zegt Jean-Daniel Levy, directeur van de afdeling politieke peilingen bij Harris Interactive, het bedrijf dat de peiling afnam. “De laatste keer dat een staatshoofd profiteerde van zo’n duidelijke toename was tijdens de aanslagen van januari 2015. “



De peiling werd eerder deze week afgenomen, nadat Macron in een televisietoespraak - die bekeken werd door een recordaantal van 35 miljoen Fransen, meer dan de helft van de Franse bevolking - met strenge maatregelen de bewegingsvrijheid van de bevolking beperkte om de verspreiding van het virus in te dijken.

Restaurants, cafés, scholen en skigebieden waren al gesloten, maar volgens Macron zijn de nieuwe maatregelen ongezien in vredestijd. Het aantal besmettingen In Frankrijk verdubbelt elke drie dagen en de dodentol neemt gestaag toe.

Het is de eerste keer in twee jaar dat meer dan de helft van de respondenten in een peiling aangeeft vertrouwen te hebben in de Franse president. In december 2018 bereikte Macrons populariteit nog een dieptepunt van 31 procent, te midden van de gele-hesjes-protesten die ontstonden na onpopulaire hervormingen van zijn regering.