Populariteit Bolsonaro keldert kv

26 augustus 2019

20u41

Bron: Belga 0 De populariteit van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro keldert. Nog maar 41 procent van de mensen schaart zich achter zijn beleid. In februari was dat nog 57,5 procent. Dat blijkt uit een peiling van het MDA-instituut in opdracht van de Nationale Transportconfederatie (CNT).

Meer dan de helft van de 2.002 ondervraagden (53,7 procent) keurt het beleid van de extreemrechtse president af, tegenover 28,2 procent in februari.



De peiling werd afgenomen tussen 22 en 25 augustus, in volle polemiek over de bosbranden in het Amazonegebied.



Bolsonaro is sinds begin dit jaar aan de macht in Brazilië.