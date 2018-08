Populaire Youtube-familie onder vuur na 'valse' evacuatievideo voor bosbranden Californië AV

28 augustus 2018

12u12

Bron: Jezebel 1 Een populaire Amerikaanse Youtube-familie ligt onder vuur nadat ze een video postten waarin ze uit hun huis in Californië vluchten voor een naderende bosbrand. Echter, nu blijkt dat het koppel helemaal niet hoefde te vertrekken en het gebeuren in scène werd gezet.

Youtubers Cole en Savannah LaBrant en diens dochtertje Everleigh zijn razend populair op sociale media. Het koppel heeft miljoenen volgers op Instagram en 6,8 miljoen abonnees op hun YouTubekanaal 'Cole&Sav'. Een video die het koppel op 13 augustus plaatste, levert hen nu heel wat negatieve aandacht op.

In de video 'We left our house because of fires in California' of vertaald 'We verlieten ons huis door bosbranden in Californië', laat het koppel zien hoe ze rook opmerken vanop het dak van hun huis. Cole vertelt dat het vuur slechts "vier mijl verderop" is. Daarop besluit het gezin om halsoverkop te vertrekken richting San Fransisco om aan de vlammen te ontsnappen.

Geen evacuatiebevel

Volgens Fox 11, een nieuwszender uit Los Angeles, woont de familie LaBrant in Ladera Ranch in Californië, een gebied dat nooit onder evacuatiebevel stond. Bewoners van de nabijgelegen steden Orange en Riverside kregen wel te horen dat ze uit voorzorg moesten vertrekken omdat het vuur te dichtbij kwam, maar het huis van de familie LaBrant kwam op dat moment helemaal niet in gevaar. Een feit dat ze verzwegen in hun dramatische 'evacuatievideo'.

Reisvlog

In het eerste deel van de video zien we de familie halsoverkop inpakken en wegrijden van het vuur. Opmerkelijk is dat het tweede deel van de video meer op een reisvlog lijkt dan een schrijnend evacuatieverhaal. Het gezin reisde naar San Francisco en verbleef twee dagen in een hotel terwijl ze door de stad trokken. Vooral onderstaande foto die verscheen op de Instagrampagina van Cole LaBrant lokte verontwaardiging uit. In het onderschrift wordt er met geen woord gerept over de bosbrand, maar lijkt het alsof het hele tripje naar San Fransisco gepland was: het is de plek waar Cole en Savannah officieel een koppel werden.

I took Savannah back to the spot where I asked her to be my girlfriend 2 years ago. I had no idea in just two years this girl would become my wife, I’d move across the country for her, become the dad to her incredible kid, and get her pregnant with baby number 2! Crazy how God works. Can’t wait to come back here in two more years and see what all has happened. Een foto die is geplaatst door null (@cole.labrant) op 11 aug 2018 om 19:11 CEST

Verontwaardiging

De lokale zender Fox 11 sprak met enkele buren van het gezin LaBrant. Zij reageren verbolgen op de ongevoelige video van het koppel."Vrienden van mij werden geëvacueerd en dat is een heel enge situatie. Dus om zoiets te laten zien... Ik denk niet dat het juist was, gewoon om een ​​geld te verdienen."

Enkele fans verdedigen het koppel omdat ze volgens hen de juiste beslissing maakten. Bosbranden kunnen namelijk erg onvoorspelbaar zijn en het koppel beslist natuurlijk nog steeds zelf wat ze doen. Bovendien is Savannah zwanger en zou dochtertje Everleigh bang zijn van vuur.

De familie LaBrant reageerde nog niet op de commotie.

Bosbranden Californië

Bij de bosbranden in Californië kwamen al zeker tien mensen om het leven. Meer dan tienduizend anderen werden geëvacueerd uit hun woning. Er woeden momenteel nog zeventien natuurbranden, die in totaal 38.500 hectare beslaan. Meer dan 1.400 brandweerlieden bestrijden de verschillende branden in Californië. Volgens een verantwoordelijke van het bosdepartement van de staat, verspreiden de branden zich “extreem snel” en zijn ze “uiterst gevaarlijk”.