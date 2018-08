Populaire sprong van brug van 20 meter maakt abrupt einde aan Danni's wereldreis van een jaar Joeri Vlemings

Bron: New Zealand Herald 0 De Nieuw-Zeelandse Danni Hogan (23) vertrok vorige maand met haar partner Louis Aiello op een wereldreis die een jaar zou duren. Maar op de Bruhn-brug in het Canadese Sicamous ging het grondig fout en kwam er een tragisch einde aan de trip van haar leven.

Danni was avontuurlijk aangelegd en verliet enkele weken geleden met haar vriend Taranaki in Nieuw-Zeeland om samen de wereld te verkennen. Eerst ging het richting Canada. Maar vorige week woensdag sloeg daar het noodlot toe. In Sicamous in de provincie Brits-Columbia wou ze van de twintig meter hoge Bruhn-brug in het water springen. De brug maakt deel uit van de Trans-Canada-snelweg en het is een populaire attractie om eraf te springen.

Met een groep van vier vrouwen waagde Danni Hogan zich eraan. Maar na haar sprong kwam ze niet meer boven water. Omstanders trokken haar op het droge en de Nieuw-Zeelandse twintiger werd afgevoerd naar een lokaal ziekenhuis, daarna naar een groter hospitaal. Daar werd ze doodverklaard. Er loopt een Canadees onderzoek naar haar overlijden, maar niets wijst op kwaad opzet.

Haar vriend Louis Aiello zette een geldinzamelingsactie op om de hoge repatriëringskosten te kunnen betalen. De teller staat op bijna 14.200 euro.

Aiello is kapot van verdriet. "Danni was de liefde van mijn leven en dat zal ze altijd blijven", schrijft hij. "Ze zal altijd het grootste stuk van mijn hart innemen en ik ben een ongelooflijke gelukzak dat ik mijn leven en mijn hart met Danni, mijn eigen lieve engelmeisje, mocht delen en samen met haar de hemel op aarde mocht beleven tijdens haar laatste dagen op deze wereld."

