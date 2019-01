Populaire ‘reïncarnatie van Boeddha’ blijkt verkrachter

Casper Luckerhof

24 januari 2019

08u48

Bron: de Volkskrant

Ram Bahadur Bomjon trok in 2005 een grote schare gelovigen omdat hij tien maanden zonder eten of drinken in de jungle zou hebben gemediteerd. Maar de nu 28-jarige ‘Buddha Boy’ blijkt een lange geschiedenis van geweldpleging en verkrachting te hebben. De Nepalese politie zoekt in zijn ashrams naar vermiste volgelingen.