Populaire Hongkongse politicus in ziekenhuis na aanval LH

24 september 2019

11u02

Bron: Belga, Sydney Morning Herald 0 Roy Kwong, een pro-democratische politicus uit Hongkong, is deze ochtend naar het ziekenhuis gebracht nadat hij werd aangevallen door onbekenden. Kwong is volgens opiniepeilingen een van de populairste politici van Hongkong.

Drie mannen vielen de politicus van de Democratische partij aan toen hij omstreeks 10 uur lokale tijd van zijn kantoor in Tin Shui Wai naar zijn auto wandelde. Dat vertelde mede-democraat Lam Cheuk-ting aan lokale zender RTHK. Er werd nog niemand gearresteerd.

Kwong kreeg een schop in zijn nek, wat volgens bronnen tot verwondingen aan zijn wervels leidde. "Roy Kwong was bij bewustzijn toen hij naar het ziekenhuis afgevoerd werd, maar zijn nek werd hard geraakt", meldde Kwongs assistent volgens de South China Morning Post.

De politicus woont de antiregeringsbetogingen steeds bij, waar hij vaak met behulp van een megafoon oproept tot zelfbeheersing bij zowel politie als betogers. De aanval kwam er na een weekend van gewelddadige conflicten tussen politie en antiregeringsbetogers, waarbij 83 mensen gearresteerd werden.

Betogers kwamen in juni op straat naar aanleiding van een controversieel wetsvoorstel dat uitlevering aan China zou mogelijk maken. De wet werd ingetrokken, maar de betogers willen ook een onafhankelijk onderzoek naar politiegeweld en electorale hervormingen.



Hongkong is een voormalige Britse kolonie die in 1997 weer onder Chinese soevereiniteit kwam. In de "een land, twee systemen"-overeenkomst werden speciale rechten en privileges tot 2047 beloofd, maar veel inwoners vrezen dat die overeenkomst steeds meer in het gedrang komt.

