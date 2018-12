Populaire ex-stafchef Israëlisch leger daagt Netanyahu uit voor premierschap TT

27 december 2018

21u11

Een populaire gewezen stafchef van het Israëlische leger heeft zijn kandidatuur voor het premierschap geformaliseerd. Daarmee daagt hij huidig premier Benjamin Netanyahu uit bij de verkiezingen op 9 april.

Benny Gantz was tot nog toe een outsider onder de potentiële kandidaten. Hij registreerde vandaag een nieuwe politieke partij, de Israëlische Partij van de Veerkracht, na weken van speculatie dat hij in de politiek zou stappen. Opiniepeilingen plaatsten zijn potentiële partij op de tweede plaats, na de Likud-partij van Netanyahu, hoewel hij nog niet verduidelijkte waar zijn partij voor zal staan. Naar verwachting stelt hij een gematigd en centrumgericht platform voor. Ondanks zijn populariteit zou de partij van Gantz wel maar de helft van het aantal parlementszitjes binnenrijven, tegenover Likud.

De 59-jarige Gantz was stafchef van het Israëlische leger tussen 2011 en 2015.



Het Israëlische parlement is gisteren ontbonden, wat de weg vrijmaakt naar vervroegde verkiezingen. De verkiezingen waren oorspronkelijk gepland in november 2019, maar de afgelopen maand worstelde Netanyahu met de uiterst nipte meerderheid van 61 zetels in het 120 zitjes tellende parlement. Gewezen minister van Defensie Avigdor Lieberman had ontslag uit de regering genomen en zijn partij Yisrael Beytenu naar de oppositiebanken verhuisd.