Populaire Chinese dakbeklimmer (26) stort neer: wie treft schuld aan zijn dood? Joeri Vlemings

10u43

Bron: CNN 0 Weibo De beroemde Chinese waaghals Wu Yongning (26) viel begin november van het dak van een gebouw met 62 verdiepingen in Changsha. Deze week dook het filmpje van zijn dodelijke val op sociale media op. In China maakte het heel wat los: wie treft er schuld aan Wu's dood?

Wu Yongning was niet aan zijn proefstuk toe. De twintiger deed aan 'rooftopping' en beklom dus geregeld torenhoge gebouwen, zonder enige veiligheidsuitrusting of bescherming. De filmpjes - meestal livestreams - postte hij op de Chinese sociaalnetwerksite Weibo om er zo flink geld aan te verdienen.

In China woedt nu na zijn dood de discussie of Yongning - wiens bijnaam 'de extreme' was - zijn fatale val zichzelf heeft aangedaan dan wel of er nog andere schuldigen zijn. Zoals de bedrijven die durfals als Wu Yongning goed betalen voor hun stunts. Of de overheid, die volgens sommigen meer controle zou moeten uitoefenen op livestream-apps.

Anderen wijzen er dan weer op dat Wu Yongning zelf zijn eigen grenzen alsmaar verlegde, tot het schier onmogelijke. Ongetwijfeld voor de enorme aandacht en voor het geld, klinkt het. Ook op 8 november in Changsha zocht Wu de limieten op, en ging hij er ditmaal helaas ook over. Hij deed pull-ups aan de dakrand, slaagde er niet meer in zich weer op het dak te hijsen, en viel naar beneden.

Maar Claire, een vrouwelijke collega-'rooftopper', zei aan CNN dat het ongeval niet enkel Wu's eigen schuld is. Ze wijst met een beschuldigende vinger naar de bedrijven die de gevaarlijke stunts sponsoren. "Ze betalen voor de video's, als ze er reclame mogen bijsteken", aldus Claire. "Ze vergoeden je vliegtuigtickets en accommodatie, en je verplaatsingskosten om elders opnieuw te stunten. Ze laten je een duidelijk contract tekenen waarin ze alle verantwoordelijkheid voor eventuele ongevallen afwijzen."

Huwelijk

Voor zijn laatste beproeving zou Yongning zo'n 13.000 euro krijgen. Geld dat hij naar verluidt wou gebruiken voor zijn nakende huwelijk en de verzorging van zijn zieke moeder.

'Rooftopping' bestaat al jaren, maar is recent helemaal overgewaaid naar China. De combinatie van het toenemende aantal wolkenkrabbers, dankzij de economische groei, en de opkomst van sociale media doet het hippe fenomeen, volgens Claire, in haar land boomen. De vloggers/rooftoppers zijn er erg populair. Zo kreeg, cynisch genoeg, het Weibo-account van Wu Yongning na zijn dood er zelfs nog 60.000 volgers bij.