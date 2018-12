Populaire Britse radio-dj redt live leven van luisteraar die overdosis nam jv

21 december 2018

09u43

Bron: The Guardian 0 Radiopresentator en komiek Iain Lee (45) wordt in het Verenigd Koninkrijk geprezen als een held. Hij slaagde erin het leven te redden van een zekere Chris, die na een zelfmoordpoging had ingebeld tijdens het laatavondprogramma van Lee afgelopen woensdag. De populaire dj kon de stervende Chris live aan de lijn houden, lokaliseren en hulpverleners sturen. Die kwamen gelukkig op tijd.

Luisteraar Chris, naar eigen zeggen bijna 60 - vertelde aan de presentator dat hij een overdosis had genomen en aan het sterven was op straat, ergens in de buurt van een nachtclub in Plymouth. Hij zei dat hij al jaren aan het posttraumatisch stresssyndroom en depressie leed en dat hij niet langer wou leven. Live op de radio, terwijl hij geregeld ook het bewustzijn verloor.

Toch slaagde Lee erin om Chris een half uur aan de praat te houden. “Hou je mond, Chris, ik weet dat je wil sterven”, zei Lee. De host van talkRadio praatte zelf in het verleden ook openlijk over zijn mentale problemen en over zijn zelfmoordneigingen nadat hij was gestopt met het nemen van antidepressiva. “Ik wil niet dat je vanavond sterft. Ik moet weten waar je bent. Ik wil dat je deze avond doorkomt en morgen met mij praat, wanneer je niet meer vol drugs zit. Ik wil niet dat je sterft vanavond, want ik hou van jou. Ik hou van jou, kerel. Ik hou van jou. Er is hulp op komst.” Lee zei hem nog: “Wat er ook gebeurd is, ik beloof je dat het kan worden opgelost. Dat beloof ik je, al zal het misschien niet makkelijk zijn.”

Tonight we took a call from a man who had taken an overdose. He was lying in a street in Plymouth, dying. We managed to keep him online, get a description of what he looked like and was wearing, work out where he was and send an ambulance and police to him. Kept him on the phone Iain Lee - talkRADIO(@ iainlee) link

Na 27 minuten konden de hulpdiensten, dankzij de informatie van de producer van het radioprogramma,de stervende luisteraar tijdig bereiken en verzorgen. Toen Lee dat nieuws kreeg, hoorde je hem in tranen uitbarsten.

Gisteren loste Iain Lee een tweet over zijn emotionele gesprek met Chris, die “op straat lag te sterven in Plymouth”. Hij schreef dat hij hem aan de lijn kon houden, kon uitvogelen wat de man aanhad en hoe hij eruitzag, en zo de politie en een ambulance naar hem kon sturen. “Er waren lange momenten van stilte. Ik dacht toen dat hij dood was”, tweette Lee. “Fuck, dat was intens en verontrustend. Ik hoop echt dat hij het haalt.”

De politie zei dat het telefoontje van het radiostation helaas geen alleenstaand geval is en dat december voor velen een zware maand is. “We doen ons best om deze man een behandeling op lange termijn aan te bieden”, klonk het. “We hebben allemaal een rol in het steunen van hen die het moeilijk hebben.”

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.