Populair skigebied sluit plots skiliften door conflict Jolien Lelièvre

05 april 2018

07u45

Bron: VTM NIEUWS 0 Het populaire skigebied Crans-Montana, in Zwitserland, heeft zijn skiliften plots gesloten als gevolg van een financieel conflict tussen de liftmaatschappij en de gemeentelijke autoriteiten. De omliggende gemeenten moesten 800.000 frank (ruim 677.000 euro) betalen aan het skigebied, maar dat gebeurde niet, meldt VTM NIEUWS.

De skiliften zouden openblijven tot 17 april, maar omdat de betalingen uitbleven, besliste de maatschappij om de liften meteen te sluiten. "We hebben de enige rationele beslissing genomen die nodig is: we sluiten de liften per direct voor een onbepaalde tijd. Vergeet niet dat wij diensten aanbieden die de economische ontwikkeling van het resort ondersteunen. We vragen alleen de inzet van drie gemeenten en die ontbreekt momenteel", laat de liftmaatschappij weten.

Extra kosten

Het bedrag dat de gemeenten moesten betalen, moest helpen om extra kosten te dekken. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten die gemaakt worden door vroege of late openingen tijdens het winter- en zomerseizoen, of de gratis Magic Pas en sneeuwtuin voor kinderen. De gemeenten vrezen nu dat de beslissing het imago van de regio zal schaden. Ook de brancheorganisatie van Crans-Montana is niet blij met de actie, want tijdens de paasvakantie vertrekken heel wat mensen op skivakantie.

Ander skigebied

De brancheorganisatie laat weten dat ze er alles aan doen om de gevolgen voor de toeristen zo klein mogelijk te houden. Om er zeker van te zijn dat toeristen toch nog wat sneeuwpret krijgen, worden ze met bussen naar een nabijgelegen skigebied gebracht.

