Poolste justitie zet 800 pedofielen met naam en foto op internet

Het Poolse ministerie van Justitie heeft een register met achthonderd zedendelinquenten online gezet. In het register staan namen, geboortedata, woonplaats, foto's en de misdaden van vooral pedofielen die kinderen onder de vijftien hebben misbruikt.

Het ministerie wil met de database de criminelen beter controleren en nieuwe gevallen van misbruik voorkomen. Het register wordt voortdurend bijgewerkt.

"Het recht op kinderbescherming telt zwaarder dan het recht op privacy van daders", zegt justitieminister Zbigniew Ziobro over het controversiële initiatief.

De database is voor iedereen vrij in te zien. Er is ook nog een groter register waar onder andere mensen in staan die veroordeeld zijn voor het bezit van kinderporno. Deze lijst is alleen in te zien door bepaalde instellingen, zoals scholen. Justitie roept hen bijvoorbeeld op hun personeel te screenen via dit register.