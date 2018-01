Poolse trucker voor Oost-Vlaamse transporteur rijdt zich hopeloos vast in Duits dorpje: weg meer dan 24 uur versperd TT

Een 29-jarige Pool die voor een onderaannemer van het Oost-Vlaamse transportbedrijf De Vreese Logistic onderweg was in Duitsland, heeft in het dorpje Schorndorf, niet ver van Stuttgart, voor heel wat bekijks gezorgd. De trucker vertrouwde zo hard op zijn gps, dat hij zich op een klein landweggetje hopeloos vastreed met zijn oplegger. Pas na meer dan 24 uur en met behulp van verschillende takelwagens kon de vrachtwagen uit zijn benarde positie verwijderd worden.

De man reed zich in een bocht vast op de smalle weg en kon niet meer voor- of achteruit. Toen hij zijn oplegger loskoppelde en toch probeerde om te keren, beschadigde hij een vangrail en kantelde de oplegger bijna om. De politie kwam ter plaatse, maar het duurde uiteindelijk meer dan 24 uur om de oplegger leeg te maken en te takelen met een grote kraan.

Met zijn koppigheid en ongelukkige manoeuvre heeft de Poolse vrachtwagenchauffeur voor heel wat schade aan de weg gezorgd, schrijft de Stuttgarter Zeitung. De man zou tijdens het transport blindelings zijn gps gevolgd hebben en daarbij de breedte van de smalle weg volledig fout hebben ingeschat. Ook waarschuwingen van lokale inwoners zou hij in de wind geslagen hebben, aldus de politie, omdat de man geen Duits begrijpt.

Naar alle waarschijnlijkheid was het gps-systeem van de vrachtwagen niet meer actueel. Nochtans is niet ver van de weg waar de man zich vastreed al enkele jaren een nieuwe weg voor doorgaand verkeer, en is de bestaande weg versmald, want enkel nog bedoeld voor lokaal verkeer. De borden die waarschuwen voor de nieuwe situatie, haalden niets uit.

De chauffeur werkt voor een Poolse onderaannemer van De Vreese Logistic uit Oost-Vlaanderen. De onderaannemer zal opdraaien voor de verdere afhandeling van het schadegeval, het transportbedrijf aan de VRT. De rekening zal allicht in de duizenden euro's lopen.

7aktuell.de De oplegger moest worden getakeld met een grote kraan.