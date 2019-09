Poolse trucker aan Franse péage gepakt met bijna een ton hasj ADN

07 september 2019

20u18

Bron: Belga 0 Een 53-jarige Poolse vrachtwagenchauffeur is gisteren aan de péage van Vienne-Reventin, in het Franse departement Isère, onderschept met bijna een ton cannabishars in zijn truck. Dat meldt het parket van Vienne vandaag.

De vondst gebeurde toen de douanediensten de trucker aan de kant zetten voor een routinecontrole. In de vrachtwagen troffen ze iets meer dan 930 kilogram hasj aan. De chauffeur is opgepakt en deze namiddag verhoord.



Het gaat volgens het parket om de grootste vangst van het jaar. In 2018 was de grootste vangst van de douanediensten goed voor 2,5 ton.